В Омской области из-за метели ограничили движение на четырех федеральных трассах

6 января 2026 года с 07:00 до 15:00 в Омской области временно запрещено движение транспортных средств на участках четырёх автомобильных дорог федерального значения: Р-254 «Иртыш», Р-320, Р-402, а также на Южном обходе г. Омска по трассе Р-254. Информацию подтвердили в министерстве регбезопасности омской области.