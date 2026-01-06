Ричмонд
В Омской области из-за метели ограничили движение на четырех федеральных трассах

Запрет введен до 15:00 из-за ухудшения погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

6 января 2026 года с 07:00 до 15:00 в Омской области временно запрещено движение транспортных средств на участках четырёх автомобильных дорог федерального значения: Р-254 «Иртыш», Р-320, Р-402, а также на Южном обходе г. Омска по трассе Р-254. Информацию подтвердили в министерстве регбезопасности омской области.

Ограничение введено в связи с резким ухудшением погодных условий: в регионе наблюдаются мокрый снег, сильная метель, порывы ветра свыше 15 м/с и видимость менее 200 метров. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.

