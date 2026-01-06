Ричмонд
Утром 6 января в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности

Угрозу БПЛА сняли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 января в Ростовской области сняли угрозу БПЛА. Оповещение об этом распространили через приложение МЧС.

Предупреждение о воздушной опасности действовало с вечера 5 января. Для защиты от потенциальной угрозы всем советовали временно уйти с улиц в помещения. Не следовало подходить к окнам.

Добавим, с вечера БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.

