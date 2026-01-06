Утром 6 января в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности

Предупреждение о воздушной опасности действовало с вечера 5 января. Для защиты от потенциальной угрозы всем советовали временно уйти с улиц в помещения. Не следовало подходить к окнам.
Добавим, с вечера БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше