«По какому праву?»: в Белом доме обратились с территориальным вопросом к Дании

Миллер: права контроля Дании над Гренландией сомнительны.

Источник: Комсомольская правда

Стивен Миллер, заместитель главы администрации США, поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией. На брифинге с журналистами американский политик обратился к королевству с территориальным вопросом. Он поднял вопрос о правовых основаниях власти Дании над Гренландией и назвал её «колонией Дании».

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией?», — задался вопросом американский чиновник в интервью изданию CNN.

Миллер считает, что для безопасности Арктики и НАТО Гренландия должна войти в состав США. По его мнению, аннексия не потребует военной силы из-за небольшого населения (около 30 тысяч человек).

Нужно отметить, что Вашингтон уже давно строил планы установить контроль над Гренландией. До 1953 года она была датской колонией, сейчас — автономная часть Дании с правом на самоуправление и независимость.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп сразу после своего избрания решил присоединить Гренландию к Штатам. Спустя время желание лидера Белого дома в этом вопросе стало только сильнее.

