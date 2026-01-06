«По какому праву?»: в Белом доме обратились с территориальным вопросом к Дании

Стивен Миллер, заместитель главы администрации США, поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией. На брифинге с журналистами американский политик обратился к королевству с территориальным вопросом. Он поднял вопрос о правовых основаниях власти Дании над Гренландией и назвал её «колонией Дании».
«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией?», — задался вопросом американский чиновник в интервью изданию CNN.
Нужно отметить, что Вашингтон уже давно строил планы установить контроль над Гренландией. До 1953 года она была датской колонией, сейчас — автономная часть Дании с правом на самоуправление и независимость.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп сразу после своего избрания решил присоединить Гренландию к Штатам. Спустя время желание лидера Белого дома в этом вопросе стало только сильнее.