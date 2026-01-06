Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме считают незаконным контроль Дании над Гренландией

Заместитель главы администрации президента США Дональда Трампа Стив Миллер заявил, что Дания незаконно контролирует Гренландию. По его словам, остров должен принадлежать Соединенным Штатам.

Заместитель главы администрации президента США Дональда Трампа Стив Миллер заявил, что Дания незаконно контролирует Гренландию. По его словам, остров должен принадлежать Соединенным Штатам.

— Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США, — сказал Миллер в интервью CNN.

По его словам, если США захотели бы присоединить к себе Гренландию, то они бы не использовали военный путь, поскольку на острове живут всего 30 тысяч человек.

В СМИ ранее появилась информация, что Соединенные Штаты намерены установить контроль над Гренландией до 4 июля. Журналисты считают, что Вашингтон может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что если Вашингтон решит напасть на Гренландию, то «все закончится». По ее словам, Трамп вряд ли откажется от идеи завладеть Гренландией — он настроен достаточно серьезно.

17 июля посол России в Дании Владимир Барбин высказался, что Москва готова принять адекватные ответные меры в случае обострения конфликта вокруг Гренландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше