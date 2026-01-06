Омичи написали Деду Морозу более 2000 писем — все получили ответ

За новогодние праздники жители Омска отправили Деду Морозу 2392 письма, и каждое из них получило персональный ответ. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест, подводя итоги работы сказочной почты.
Акция стартовала 18 ноября в муниципальных библиотеках Омска и была приурочена к празднованию Нового года и Рождества. Горожане могли передать письма как лично, так и в онлайн-формате — в общей сложности библиотекари обработали 119 электронных обращений.
Как и в предыдущие годы, самым частым желанием омичей стало «мирное небо». Многие также просили здоровья близким, успехов в учебе и исполнения заветных мечтаний.
Отправителям онлайн-писем Дед Мороз прислал особые мультимедийные открытки: в «вязаном» стиле на них изображены знаковые достопримечательности Омска — Культурной столицы России 2026 года.
Проект реализуется при поддержке Администрации города Омска. С момента запуска инициативы более 25 тысяч жителей региона получили ответы от сказочного волшебника, сохранив веру в новогоднее чудо.
