Врач рассказал, сколько конфет можно давать детям

«Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день», — сообщил врач. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что это абсолютный максимум, а идеальной частотой является именно несколько раз в неделю.