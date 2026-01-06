Врач рассказал, сколько конфет можно давать детям

Специалист Заур Хатшуков назвал возрастные нормы потребления сладостей для детей.
Детям можно съедать не более трех конфет в день, причем сладости лучше давать не ежедневно, а два-три раза в неделю. Об этом рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.
«Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день», — сообщил врач. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что это абсолютный максимум, а идеальной частотой является именно несколько раз в неделю.
Врач особо отметил, что эти рекомендации не касаются детей младше трех лет. Для них промышленные конфеты не рекомендованы, а источником сладкого вкуса должны быть фрукты, ягоды или домашние лакомства в минимальных количествах. Формирование у подростка осознанного выбора важнее строгого контроля за количеством.