В «Северстали» подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле

РИА Новости: для мюзле бутылки игристого нужно полметра проволоки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле — проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в «Северстали».

«52−55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле — проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином», — выяснили в компании.

Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле.

Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является «Северсталь-метиз».

Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.