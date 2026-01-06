В «Северстали» подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле — проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в «Северстали».
«52−55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле — проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином», — выяснили в компании.
Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле.
Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является «Северсталь-метиз».
Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.