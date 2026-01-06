Протоиерей Потокин рассказал, как организовать праздничный стол в Рождество

— В Рождество по уставу пост заканчивается, и можно вкусить что-то скоромное, непостное. Праздничный стол каждый организует по своим доходам и предпочтениям. Но увлекаться кулинарными раздумьями не стоит: самое главное за праздничным столом — не блюда, а люди, наше общение, — сказал Потокин, его слова цитирует РИА Новости.