На Рождество в Самаре запустят автобусы к храмам

В ночь с 6 на 7 января 2026 года для прихожан пяти самарских храмов организуют специальные автобусные рейсы. Как сообщили в Самарской митрополии, транспорт будет подан к храмам в 2:00, чтобы жители смогли удобно добраться домой после праздничных богослужений.
Автобусы будут ждать у Софийского собора, собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, храма первоверховных апостолов Петра и Павла, Покровского собора и храма великомученика Георгия Победоносца.
Праздничную службу в главном храме города — соборе Софии Премудрости Божией на улице Соколова, 1А — 6 января в 22:00 возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. На следующий день, 7 января, в 16:00 он проведёт Великую вечерню.
