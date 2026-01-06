На Рождество в Самаре запустят автобусы к храмам

В ночь с 6 на 7 января 2026 года для прихожан пяти самарских храмов организуют специальные автобусные рейсы. Как сообщили в Самарской митрополии, транспорт будет подан к храмам в 2:00, чтобы жители смогли удобно добраться домой после праздничных богослужений.