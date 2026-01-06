В Твери беспилотник ВСУ попал в жилой дом, один человек погиб и двое пострадали

Тверская область не впервые становится целью атак беспилотников. За прошедший год в регионе фиксировались как единичные инциденты, так и крупные удары, приводившие к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. В последний раз власти сообщали о последствиях атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом в Твери 12 декабря. Тогда, по словам врио губернатора Тверской области Виталия Королева, пострадали семь человек. Медицинская помощь оказывалась шести взрослым и одному ребенку, жителей дома эвакуировали.