Какой будет погода в Кургане и Шадринске на Рождество

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют для Кургана в ближайшие пять дней похолодание до −18 градусов с резкими перепадами температуры. Ожидается переменная облачность, а снег выпадет во вторник и четверг, пик холода — ночью 8 января.