Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой будет погода в Кургане и Шадринске на Рождество

В Кургане и Шадринске на Рождество (7 января) будет ветрено. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

В Кургане и Шадринске ожидаются порывы ветра до 9 м/с.

В Кургане и Шадринске на Рождество (7 января) будет ветрено. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«В среду в Кургане и Шадринске малооблачно. Утром и днем будет −7…-8 градусов, а вечером похолодает до −13…-15 градусов. Умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют для Кургана в ближайшие пять дней похолодание до −18 градусов с резкими перепадами температуры. Ожидается переменная облачность, а снег выпадет во вторник и четверг, пик холода — ночью 8 января.