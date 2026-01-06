Какой будет погода в Кургане и Шадринске на Рождество

В Кургане и Шадринске ожидаются порывы ветра до 9 м/с.
В Кургане и Шадринске на Рождество (7 января) будет ветрено. Об этом сообщается в прогнозе погоды.
«В среду в Кургане и Шадринске малооблачно. Утром и днем будет −7…-8 градусов, а вечером похолодает до −13…-15 градусов. Умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют для Кургана в ближайшие пять дней похолодание до −18 градусов с резкими перепадами температуры. Ожидается переменная облачность, а снег выпадет во вторник и четверг, пик холода — ночью 8 января.