Объект с темной материей обнаружен в космосе — такого раньше не видели

«Новый тип астрономического объекта — беззвездное, богатое газом облако темной материи, считающееся “реликтом” или остатком раннего формирования галактик», — говорится в статье на сайте космического агентства.
Объекту дали название Cloud-9, это первое во Вселенной подтвержденное обнаружение подобного облака темной материи.
Cloud-9 находится в 14 миллионах световых лет от Земли. К примеру, самая удаленная от Земли планета Солнечной системы — Нептун — находится на расстоянии в 0,0005 светового года или в примерно 4,7 миллиарда километров.
Исследователи нового космического объекта отмечают, что в облаке не было найдено звезд. Лидер команды ученых Алехандро Бенитес-Льямбай предположил, что Cloud-9 является примером несформировавшейся галактики.
По информации NASA, ядро Cloud-9 состоит из водорода, масса водородного газа в объекте может превышать массу Солнца примерно в миллион раз. Американское космическое агентство отмечает, что открытие облака может помочь понять, как формировались галактики, ранняя Вселенная и темная материя.