Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о просьбе Биньямина Нетаньяху к Владимиру Путину

KAN: Нетаньяху попросил Путина передать Ирану, что Израиль не будет нападать.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина передать Ирану, что Израиль не намерен на него нападать. Об этом пишет гостелерадиокомпания Kan.

Премьер Израиля и российский лидер недавно провели телефонные переговоры на фоне напряженности между Ираном и Израилем. В ходе бесед они обменялись посланиями. Нетаньяху боится, что Тегеран нанесет превентивный удар для предотвращения атаки Тель-Авива, поясняет Kan.

При этом публичные заявления Нетаньяху противоречат его просьбе Путину. Премьер Израиля часто просит лидера Белого дома Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана. А также он рассчитывает на помощь американских властей в вопросе атаки на Тегеран.

Ранее KP.RU сообщил, что 113 июля 2025 года Израиль начал атаку на Иран. Тель-Авив провел серию ударов по ядерным объектам Тегерана. После этого страны добились перемирия.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше