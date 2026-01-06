Стало известно о просьбе Биньямина Нетаньяху к Владимиру Путину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина передать Ирану, что Израиль не намерен на него нападать. Об этом пишет гостелерадиокомпания Kan.
Премьер Израиля и российский лидер недавно провели телефонные переговоры на фоне напряженности между Ираном и Израилем. В ходе бесед они обменялись посланиями. Нетаньяху боится, что Тегеран нанесет превентивный удар для предотвращения атаки Тель-Авива, поясняет Kan.
При этом публичные заявления Нетаньяху противоречат его просьбе Путину. Премьер Израиля часто просит лидера Белого дома Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана. А также он рассчитывает на помощь американских властей в вопросе атаки на Тегеран.
Ранее KP.RU сообщил, что 113 июля 2025 года Израиль начал атаку на Иран. Тель-Авив провел серию ударов по ядерным объектам Тегерана. После этого страны добились перемирия.