Овечкин побил рекорд НХЛ по голам на домашней арене

В домашней игре против «Анахайма» российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем, обновив рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб, заброшенных на своей арене.
Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 7:4, где помимо Овечкина (29-я и 60-я минуты) голами отметились Джастин Сурдиф (хет-трик: 16, 19 и 28-я минуты), Райан Леонард (26) и Джон Карлсон (59). В составе «Анахайма» шайбы забросили Крис Крайдер (7), Алекс Киллорн (33), Джейсон Труба (35) и Беккетт Сеннеке (50).
Новый рекорд Овечкина теперь составляет 350 голов, что позволило ему обойти канадца Горди Хоу (348).
Этот дубль прервал безголевую серию Овечкина, длившуюся четыре матча. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 17 шайб в 43 играх и отдал 19 результативных передач. Всего в НХЛ на счету россиянина теперь 914 шайбы.
«Вашингтон» занимает третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в активе 50 очков после 43 игр. «Анахайм» располагается на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 42 встречах.