Овечкин побил рекорд НХЛ по голам на домашней арене

Этот дубль прервал безголевую серию Овечкина, длившуюся четыре матча. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 17 шайб в 43 играх и отдал 19 результативных передач. Всего в НХЛ на счету россиянина теперь 914 шайбы.