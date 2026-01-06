Минтруда Беларуси: на выплату пенсий одной категории направят 6 млрд рублей

В Беларуси на выплату пенсий одной категории граждан направят свыше 6 миллиардов рублей в 2026 году, пишет БелТА.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, на трудовые и социальные пенсии людям с инвалидностью в 2026-м направят свыше 6 миллиардов белорусских рублей и еще более 450 миллионов рублей будет направлено на госпособия семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Сегодня такие выплаты в Беларуси получают около 60 тысяч детей.
— Совокупные выплаты в семье, воспитывающей ребенка-инвалида, составляют от 700 до 2700 рублей в зависимости от возраста и количества детей в семье, — прокомментировала начальник управления по делам инвалидов Минтруда Елена Зеленко.
Также чиновница обратила внимание на предоставление новых дополнительных гарантий пенсионного обеспечения. И рассказала о 182 отделениях социальной реабилитации и абилитации в каждом территориальном центре соцобслуживания населения, охватывающих свыше 9 тысяч человек. Также около 3,6 тысяч белорусов пользуются услугой персонального ассистента. Действует механизм выплаты денежной компенсации затрат на покупки технических средств реабилитации.
— Приоритетом в данном направлении станет комплексный подход и пересмотр к обеспечению граждан техническими средствами реабилитации, — подытожила представитель Минтруда.
До 2030 года в Беларуси планируют увеличить охват инвалидов социальной реабилитацией с 70 до 95%.
Здесь мы подробнее писали о том, что, в целом, изменится для пенсионеров в Беларуси в 2026 году: средняя пенсия — около 1100 рублей, социальную и минимальную, а также возрастные доплаты пересчитают четыре раза за год.