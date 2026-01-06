Минтруда Беларуси: на выплату пенсий одной категории направят 6 млрд рублей

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, на трудовые и социальные пенсии людям с инвалидностью в 2026-м направят свыше 6 миллиардов белорусских рублей и еще более 450 миллионов рублей будет направлено на госпособия семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Сегодня такие выплаты в Беларуси получают около 60 тысяч детей.