С 1 января Туркменистан принял председательство в СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ. По его словам, в стране рассматривают председательство как знак уважения и доверия со стороны государств-участников, а также признание вклада Туркменистана в развитие Содружества.