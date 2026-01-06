Ричмонд
С 1 января Туркменистан принял председательство в СНГ

В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году. Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года председательство в органах Содружества Независимых Государств перешло от Таджикистана к Туркменистану, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Туркменистан является ассоциированным членом СНГ. В предыдущий раз страна возглавляла органы Содружества в 2019 году.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен содействовать максимально эффективной реализации потенциала СНГ. По его словам, в стране рассматривают председательство как знак уважения и доверия со стороны государств-участников, а также признание вклада Туркменистана в развитие Содружества.

Глава Туркменистана также сообщил, что страна планирует разработать концепцию своего председательства в СНГ, в которой будут отражены приоритеты и подходы к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества с учетом актуальных потребностей.