В ХМАО самым популярным фильмом в новогодние каникулы стало продолжение сказки об известном мультгерое

Фильм «Чебурашка 2» собрал в кинотеатрах ХМАО 1 929 325 рублей. «Простоквашино» заработало 815 641 рубль. «Буратино» собрал 753 903 рубля, его посмотрели 1 720 человек. В пятерку лидеров также вошли «Три богатыря и свет клином» и «Елки 12», однако их доля в общем прокате оказалась заметно ниже.