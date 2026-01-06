В ХМАО самым популярным фильмом в новогодние каникулы стало продолжение сказки об известном мультгерое

«Чебурашка 2» стал самым популярным фильмом в кинопрокате ХМАО.
Самым популярным фильмом в кинопрокате у жителей ХМАО стал «Чебурашка 2». Картина стала безусловным лидером по числу зрителей и сеансов. Второе и третье место в рейтинге заняли фильмы «Простоквашино» и «Буратино».
«Фильм “Чебурашка 2” в ХМАО посмотрели 4 238 зрителей, фильм показали 117 раз. На втором месте по популярности оказался фильм “Простоквашино”, который привлек 1 885 зрителей, третью строчку занял “Буратино”», — указано в статистике Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Фильм «Чебурашка 2» собрал в кинотеатрах ХМАО 1 929 325 рублей. «Простоквашино» заработало 815 641 рубль. «Буратино» собрал 753 903 рубля, его посмотрели 1 720 человек. В пятерку лидеров также вошли «Три богатыря и свет клином» и «Елки 12», однако их доля в общем прокате оказалась заметно ниже.
Ранее URA.RU опубликовало афишу на новогодние выходные. В кинотеатрах Югры стартует сразу несколько кинопремьер.