Живыми найдены не все: за год тюменские волонтеры вышли на поиск почти 500 человек

Как ранее писало URA.RU, за прошлый год, по данным УМВД, в регионе пропали и были объявлены в розыск 1 714 человек, включая 415 детей. Без вести пропавшими остаются порядка 14 человек. О том, куда обращаться, если ваш близкий исчез — в этом материале.