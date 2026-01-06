Живыми найдены не все: за год тюменские волонтеры вышли на поиск почти 500 человек

Волонтеры помогают тюменцам находить близких и возвращать их домой.
Более 480 заявок на поиск пропавших тюменцев отработали волонтеры областного филиала организации «ЛизаАлерт». Об этом URA.RU рассказали сами поисковики. При этом не все из пропавших были найдены живыми.
«За 2025 год мы получили и отработали более 480 заявок на поиск. Найдены живыми более 350 человек. У 57-ми установлена личность, они возвращены к родным», — рассказали в отряде.
Волонтеры поблагодарили всех, кто помогает им в их деятельности. Среди союзников — экстренные службы (полиция, МЧС, ЕДДС, ТОСЭР, скорая помощь и прочие), типографии, печатающие ориентировки, компании, обеспечивающие поисковиков необходимым оборудованием и материалами, АЗС и СМИ.
Как ранее писало URA.RU, за прошлый год, по данным УМВД, в регионе пропали и были объявлены в розыск 1 714 человек, включая 415 детей. Без вести пропавшими остаются порядка 14 человек. О том, куда обращаться, если ваш близкий исчез — в этом материале.