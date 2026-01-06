Сергей Шелест рассказал об изменениях схемы движения на мосту им. 60-летия ВЛКСМ

С 7 января изменится схема движения транспорта на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. О новом этапе ремонта важного объекта сообщил мэр Сергей Шелест.
Как и планировалось ранее, в 20:00 7 января в 20:00 работа светофоров на мосту им. 60-летия ВЛКСМ будет остановлена, а для проезда останутся доступны по одной крайней полосе в каждом из направлений. Изменения связаны с тем, что подрядчик приступит к установке технических средств организации дорожного движения для запуска транспорта по правой стороне объекта.
Фото: пресс-центр администрации города.
С 22:00 с 7 января, со среды на четверг, движение транспорта на мосту будет полностью запрещено. На следующий день, 8 января, в 7:00, движение транспорта начнется уже по новой схеме. На мосту, как и раньше, будут действовать три полосы: крайние — по одной в каждом из направлений, средняя — попеременно в каждом направлении в зависимости от времени суток и сигналов светофоров.
Фото: пресс-центр администрации города.
Движение пешеходов по мосту будет полностью приостановлено. Как пояснил Сергей Шелест, ограничения необходимы для обеспечения безопасности людей.
«На подходах, в том числе у лестниц, будут установлены специальные сетки-ограждения и предупреждающие знаки. Убедительно прошу всех пешеходов, велосипедистов и обладателей прочих СИМов соблюдать принятые ограничения. Они необходимы из-за устройства ливневой канализации, сопряжения моста с насыпью, лестничных сходов», — пояснил Сергей Шелест.
Напомним, капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт должен быть завершен в октябре 2026 года, работы ведутся по графику.