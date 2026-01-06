Сергей Шелест рассказал об изменениях схемы движения на мосту им. 60-летия ВЛКСМ

С 22:00 с 7 января, со среды на четверг, движение транспорта на мосту будет полностью запрещено. На следующий день, 8 января, в 7:00, движение транспорта начнется уже по новой схеме. На мосту, как и раньше, будут действовать три полосы: крайние — по одной в каждом из направлений, средняя — попеременно в каждом направлении в зависимости от времени суток и сигналов светофоров.