Россиянам назвали крайний срок оплаты декабрьских счетов за ЖКУ

Депутат уточнил, что с нового года срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесён на 15 число каждого месяца, это нововведение начнёт действовать не сразу. В январе и феврале 2026 года будут применяться переходные правила: за январь платить нужно будет до 10 февраля.
Также Аксененко напомнил, что в новогодние праздники некоторые отделения банков и почтовые отделения могут быть закрыты, что стоит учитывать при планировании оплаты.
Ранее россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой. Если температура в квартире опускается ниже нормативных 18 (в угловых комнатах — ниже 20 °C), это считается нарушением качества услуги, и жильцы могут требовать перерасчёта платы.
