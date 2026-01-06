Ричмонд
Россиянам назвали крайний срок оплаты декабрьских счетов за ЖКУ

Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года необходимо произвести до 12 января 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, перенос связан с тем, что стандартный срок 10 января выпадает на субботу, и в этом случае просрочки и пени начисляться не будут, пишет РИА «Новости».

Депутат уточнил, что с нового года срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесён на 15 число каждого месяца, это нововведение начнёт действовать не сразу. В январе и феврале 2026 года будут применяться переходные правила: за январь платить нужно будет до 10 февраля.

Также Аксененко напомнил, что в новогодние праздники некоторые отделения банков и почтовые отделения могут быть закрыты, что стоит учитывать при планировании оплаты.

Ранее россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой. Если температура в квартире опускается ниже нормативных 18  (в угловых комнатах — ниже 20 °C), это считается нарушением качества услуги, и жильцы могут требовать перерасчёта платы.

