Россиянам назвали крайний срок оплаты декабрьских счетов за ЖКУ

Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года необходимо произвести до 12 января 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, перенос связан с тем, что стандартный срок 10 января выпадает на субботу, и в этом случае просрочки и пени начисляться не будут, пишет РИА «Новости».