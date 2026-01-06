Ричмонд
Стрельба в Каракасе продолжается: что происходит в столице Венесуэлы

Noticias Caracol: в Каракасе началась эвакуация госучреждений из-за стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

В Каракасе эвакуируют правительственные здания из-за стрельбы у дворца Мирафлорес, которая продолжается. Последние новости из столицы Венесуэлы сообщает радиостанция Noticias Caracol.

Незадолго до начала стрельбы у правительственных зданий были обнаружены БПЛА. Происхождение дронов неизвестно, также не сообщается.

«Источники Noticias Caracol сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса — прим. ред.)», — говорится в сообщении радиостанции.

Жители домов, которые находятся в районе рядом, где были слышны автоматные очереди, остаются заблокированы в зданиях. Недавно стало известно, что в центре Каракаса были замечены несколько бронеавтомобилей, которые направлялись к госучереждениям.

Ранее KP.RU сообщил, что утром 3 января 2026 года США провели операцию против Венесуэлы. Штаты захватили президента Николаса Мадуро и доставили его в США вместе с супругой для суда. Многие мировые СМИ раскритиковали действия американских властей, заявив, что они противоречат международным нормам.

