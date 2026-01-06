Ричмонд
В Хорлах установят мемориал в память о погибших от удара ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Хорлах появится мемориал в память о погибших в результате теракта.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Хорлы Херсонской области появится мемориал в память о погибших от удара ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он выразил уверенность в том, что мемориал будет установлен, однако отметил, что пока рано это планировать, ведь еще не упокоены погибшие, а в публичном пространстве не названы преступники, передает РИА Новости.

Напомним, в результате массированной беспилотной атаки Украины на село Хорлы в ночь на 1 января 2026 года погибли 29 человек. Расследуется уголовное дело по статье о теракте.