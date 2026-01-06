Ричмонд
В Челябинской области ограничили движение по трассе М-5

Движение по трассе М-5 в Челябинской области ограничено 6 января из-за погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области с 9:00 6 января ввели ограничения на проезд по участку трассы М-5 с 1799 по 1548 километр (между Чебаркулем и границей с Башкортостаном). Запрещено движение автобусов и грузовиков. Причина ограничений — плохая погода. В горных районах идет снег.

В ГАИ Челябинской области обратились к водителям с просьбой отложить дальние поездки до того момента, когда погода улучшится.

— Предварительное время окончания ограничения движения 14:00, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». — Оно может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.