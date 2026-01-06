Россия увеличила запасы золота и серебра, опередив добычу

По его данным, прирост запасов золота в стране за 2024 год составил 542 тонны, в то время как объём добычи этого металла достиг 477,6 тонны. По серебру разрыв между новыми запасами и добычей оказался ещё более значительным: прирост оценивается в 4,4 тысячи тонн при добыче в 2,4 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что золотой резерв России сохраняется на рекордном уровне в 2326,54 тонны, что превышает показатели Китая и Индии. Свыше 80% текущего объема резервов — более 1900 тонн — было приобретено в современный период. Основные закупки пришлись на два ключевых этапа: 2008−2012 годы (более 500 тонн) и 2014−2019 годы (свыше 1200 тонн).
