Россия увеличила запасы золота и серебра, опередив добычу

По его данным, прирост запасов золота в стране за 2024 год составил 542 тонны, в то время как объём добычи этого металла достиг 477,6 тонны. По серебру разрыв между новыми запасами и добычей оказался ещё более значительным: прирост оценивается в 4,4 тысячи тонн при добыче в 2,4 тысячи тонны.