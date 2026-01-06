На трассе М-5 в Челябинской области из-за непогоды ограничили движение автобусов

Ограничения действуют для большегрузов и маршрутных такси.
На трассе М-5 в Челябинской области утром 6 января введены временные ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения затронули пассажирский и грузовой транспорт, сообщили URA.RU в управлении.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями на дороге М-5 “Урал” с 09:00 6 января введено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих пригородные и междугородние перевозки. Ограничения введены также для грузовых транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы», — сообщили URA.RU в пресс-службе дорожных служб.
Ограничение действует на участке трассы с 1548-го по 1799-й километр. Предварительно, движение планируется восстановить к 14:00 6 января, однако сроки могут быть скорректированы в случае сохранения неблагоприятной погоды. Водителям рекомендуют учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов.