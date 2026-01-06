В Тюмени могут изменить правила пересадочного тарифа на автобусах

Вместо часа на бесплатную пересадку может стать 90 минут.
Администрация Тюмени рассматривает возможность увеличения времени, за которое пассажиры могут использовать пересадочный тариф на общественном транспорте — с 60 до 90 минут. Об этом сообщают журналисты.
«Рассматривается вопрос увеличения периода пересадочного тарифа на дополнительные полчаса. С момента его введения он составляет 60 минут», — пишет «Деловой квартал», со ссылкой на городскую мэрию.
Пересадочный тариф был введен в Тюмени в 2024 году. В его рамках пассажиры могут бесплатно сделать одну пересадку на автобусах в течение часа после оплаты проезда.
Как ранее писало URA.RU, с 1 января в городе выросла плата за проезд. По безналу она теперь составляет 37 рублей, за наличку — 42.