Красочные открытки и искренние поздравления с Рождеством для семьи, друзей, знакомых и коллег

В этот момент пастухам, которые стерегли стадо у Вифлеема, Ангел возвестил о рождении Спасителя, и те поспешили поклониться Младенцу. А восточные мудрецы, волхвы, увидев яркую звезду на небосклоне, отправились в путь, догадавшись, что это особый знак прихода в мир Спасителя. Они поднесли Иисусу три дара: золото — символ царской власти, ладан — знак божественной природы, и смирну — ароматное масло, символизирующее его будущую смерть.