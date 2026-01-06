Прием заявлений в детские оздоровительные лагеря начнется в Иркутской области

Кто может рассчитывать на путёвку? Областной бюджет обеспечит бесплатными или частично оплаченными местами детей из малоимущих и многодетных семей, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Помощь получат также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети работающих родителей и самозанятых граждан, а также дети участников специальной военной операции.