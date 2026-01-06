Прием заявлений в детские оздоровительные лагеря начнется в Иркутской области

Хорошая новость для родителей: уже с 12 января жители Иркутской области смогут подать заявление на путёвки в детские оздоровительные лагеря на 2026 год. Главное удобство — сделать это можно не выходя из дома, через портал Госуслуг.
Возможность оформлять заявки в электронном виде появилась ещё в прошлом году. Теперь услуга стала привычной и доступной для тысяч семей. Перевод социально значимых сервисов в цифровой формат идёт в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Кто может рассчитывать на путёвку? Областной бюджет обеспечит бесплатными или частично оплаченными местами детей из малоимущих и многодетных семей, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Помощь получат также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети работающих родителей и самозанятых граждан, а также дети участников специальной военной операции.
Подать заявление можно несколькими способами. Самый быстрый — через портал Госуслуг по специальной ссылке. Тем, кто предпочитает личное общение, доступны традиционные варианты: обращение в МФЦ по месту жительства или в учреждение социального обслуживания. Также документы можно отправить через «Почту России».
Важно: с 1 по 11 января 2026 года подача заявлений через Госуслуги технически недоступна.