В Твери обследуют квартиры на месте пожара после отражения атаки БПЛА

Специалисты обследуют квартиры в жилом многоэтажном доме в Твери, где после попадания обломка беспилотного летательного аппарата произошёл пожар, сообщило правительство Тверской области.
Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинформировал, что после отражения атаки БПЛА в Твери обломок БПЛА попал в окно одной из квартир на девятом этаже жилого дома, в результате чего погиб один человек. Также вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать. Кроме того, стало известно о двоих пострадавших при инциденте. Их госпитализировали.
«Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья», — отметило правительство в своём Telegram-канале.
Помимо этого, врио главы региона поставил задачу обеспечить круглосуточную охрану этого здания. Уточняется, что в связи со случившемся был создан оперативный штаб. Криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь с 5 на 6 января в Усманском округе Липецкой области вследствие падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар на промышленном объекте. Глава региона Игорь Артамонов добавил, что, по предварительным сведениям, никто не пострадал.