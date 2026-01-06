Ричмонд
В Твери обследуют квартиры на месте пожара после отражения атаки БПЛА

По результатам обследования в доме в Твери, повреждённом при отражении атаки БПЛА, примут решение о предоставлении нуждающимся временного жилья.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты обследуют квартиры в жилом многоэтажном доме в Твери, где после попадания обломка беспилотного летательного аппарата произошёл пожар, сообщило правительство Тверской области.

Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинформировал, что после отражения атаки БПЛА в Твери обломок БПЛА попал в окно одной из квартир на девятом этаже жилого дома, в результате чего погиб один человек. Также вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать. Кроме того, стало известно о двоих пострадавших при инциденте. Их госпитализировали.

«Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья», — отметило правительство в своём Telegram-канале.

Помимо этого, врио главы региона поставил задачу обеспечить круглосуточную охрану этого здания. Уточняется, что в связи со случившемся был создан оперативный штаб. Криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января в Усманском округе Липецкой области вследствие падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар на промышленном объекте. Глава региона Игорь Артамонов добавил, что, по предварительным сведениям, никто не пострадал.

