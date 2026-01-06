Российские военные уничтожили украинскую ДРГ в Харьковской области

В зоне СВО в Харьковской области российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что операторы разведывательных БПЛА из состава группировки войск «Север» обнаружили ДРГ, несмотря на ее попытки слиться с рельефом и пейзажем местности. Затем было принято решение об огневом воздействии на противника.
Для уничтожения украинских боевиков были задействованы FPV-дроны с оптоволоконным управлением войск беспилотных систем.
Сообщалось также, что за сутки ВС РФ отразили две попытки контратак со стороны подразделений ВСУ, направленные на прорыв в Купянск Харьковской области.