Российские военные уничтожили украинскую ДРГ в Харьковской области

Украинские диверсанты уничтожены в зоне СВО в Харьковской области. Бойцы «Севера» вычислили противника, несмотря на его попытки слиться с рельефом.

Источник: Аргументы и факты

В зоне СВО в Харьковской области российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что операторы разведывательных БПЛА из состава группировки войск «Север» обнаружили ДРГ, несмотря на ее попытки слиться с рельефом и пейзажем местности. Затем было принято решение об огневом воздействии на противника.

Для уничтожения украинских боевиков были задействованы FPV-дроны с оптоволоконным управлением войск беспилотных систем.

Сообщалось также, что за сутки ВС РФ отразили две попытки контратак со стороны подразделений ВСУ, направленные на прорыв в Купянск Харьковской области.

