Британским журналистам запретили называть захват Мадуро похищением

Журналистам британской телерадиокорпорации «Би-би-си» запретили использовать слово «похищение» для описания захвата американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Журналистам “Би-би-си” запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение», — написал в соцсетях колумнист британского издания Guardian Оуэн Джонс.
Также он опубликовал скриншот части документа, в котором содержится просьба не писать о том, что венесуэльский лидер был именно похищен, предлагая использовать вместо этого слова «захвачен» или «схвачен».
Напомним, 3 января американские военные провели операцию в Венесуэле, совершив атаку на военные и гражданские объекты страны. Они также захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которых доставили в США.
Накануне сенатор Чак Шумер заявил, что у Белого дома нет четкого плана действий в Венесуэле после операции по задержанию Николаса Мадуро. По его словам, представители американской администрации противоречат друг другу в публичных заявлениях.