Британским журналистам запретили называть захват Мадуро похищением

Журналистам британской телерадиокорпорации «Би-би-си» запретили использовать слово «похищение» для описания захвата американскими силами Николаса Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Журналистам британской телерадиокорпорации «Би-би-си» запретили использовать слово «похищение» для описания захвата американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Журналистам “Би-би-си” запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение», — написал в соцсетях колумнист британского издания Guardian Оуэн Джонс.

Также он опубликовал скриншот части документа, в котором содержится просьба не писать о том, что венесуэльский лидер был именно похищен, предлагая использовать вместо этого слова «захвачен» или «схвачен».

Напомним, 3 января американские военные провели операцию в Венесуэле, совершив атаку на военные и гражданские объекты страны. Они также захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которых доставили в США.

Накануне сенатор Чак Шумер заявил, что у Белого дома нет четкого плана действий в Венесуэле после операции по задержанию Николаса Мадуро. По его словам, представители американской администрации противоречат друг другу в публичных заявлениях.

Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
