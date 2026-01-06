Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин давно подметил, что киевский режим перерождается в террористическую организацию. Лидер России усомнился, что с правительством Украины, которое стоит сейчас у власти, вряд ли можно о чем-либо договариваться. Но несмотря на это Москва не выходит из переговорного процесса.