Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал, кто организует атаки на Россию. Он назвал одно имя. Нелегитимный президент Украины снял с себя всю ответственность, обвинив в террористических атаках на Россию генерала СБУ, первого заместителя руководителя центра спецопераций «А» Дениса Килимника.
«Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО “А” СБУ Денисом Килимником. Он один из тех, кто организует наиболее весомые атаки», — написал Зеленский у себя в Telegram-канале. Правда, о чем шла речь на встрече, главарь киевского режима говорить не стал.
Напомним, киевский режим в новогоднюю ночь атаковал кафе и гостиницу в Херсонской области. В результате удара дронов погибли 29 человек. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что боевики атаковали здание, где были только гражданские. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин давно подметил, что киевский режим перерождается в террористическую организацию. Лидер России усомнился, что с правительством Украины, которое стоит сейчас у власти, вряд ли можно о чем-либо договариваться. Но несмотря на это Москва не выходит из переговорного процесса.