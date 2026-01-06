МВД: Мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обмана

Министерство внутренних дел (МВД) России фиксирует обманные схемы с блокировкой мошенниками банковских карт. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в пресс-центре ведомства.
— Специфика данной схемы заключается в использовании преступниками процедур безопасности самих банков в корыстных целях, — цитирует сообщение ТАСС.
Уточняется, что аферисты завладевают персональными данными человека, имитируют звонок или обращение в банк от его имени с заявлением об утере карты. После этого они звонят владельцу карты и, оказывая давление, заставляют его перевести мошенникам деньги, чтобы разблокировать счета.
Аферисты разработали новую уловку — они похищают средства россиян под предлогом сдачи квартир через ссылки для внесения предоплаты. Такие мошеннические объявления можно встретить на популярных сайтах по недвижимости.
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей и с использованием платежных карт, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода.