«Восстановление в два этапа и в сжатые сроки». Власти решили, как будут реконструировать многоэтажку, пострадавшую при вспышке газа в Гомеле

Еще одним этапом работ станет проведение коммуникаций, утепление стен первого и второго подъездов при необходимости, благоустройство. Крупко сказал, что восстановить многоэтажку следует так, чтобы после капремонта она стала лучше, чем была до ЧС. И еще глава области сказал позаботиться о жильцах дома, объяснив, когда они смогут вернуться в свои квартиры.