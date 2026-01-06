«Восстановление в два этапа и в сжатые сроки». Власти решили, как будут реконструировать многоэтажку, пострадавшую при вспышке газа в Гомеле

Власти Гомеля сказали, когда восстановят и разрешат вернуться жильцам пострадавшего при взрыве газа многоэтажного дома на улице Косарева. Подробности с очередного заседания штаба по ликвидации последствий ЧС, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».
Так, в облисполкоме приняли решения о дальнейших видах работ. Сообщается, что проектные решения по конструктиву необходимых для восстановления подъезда плит уже подготовили, чертежи передали Гомельскому домостроительному комбинату. Сначала стартует формование пробных образцов. После наружные и внутренние плиты, плиты перекрытия будут проходить испытания на несущую способность, теплопроводность и огнеупорность.
Председатель Гомельского облисполкома подчеркнул, что восстановительные работы должны быть проведены в максимально сжатые сроки.
— Собрать дом нужно вплоть до отделки, вернув ему первоначальный вид. При необходимости строители должны перейти на усиленный график работы, — потребовал глава области.
Еще одним этапом работ станет проведение коммуникаций, утепление стен первого и второго подъездов при необходимости, благоустройство. Крупко сказал, что восстановить многоэтажку следует так, чтобы после капремонта она стала лучше, чем была до ЧС. И еще глава области сказал позаботиться о жильцах дома, объяснив, когда они смогут вернуться в свои квартиры.
— Нельзя оставить людей из пострадавшего дома без внимания: ни одна семья не должна ни в чем нуждаться. Людям нужно понимать, когда они смогут вернуться домой, — резюмировал он.
В свою очередь замглавы Гомельского облисполкома Андрей Барановский, подытожил, что по пострадавшему при взрыве газа дому на данный момент уже обсуждены конкретные планы и программы технического характера на ближайший месяц.
— Выработана полная стратегия, проектный институт разрабатывает проект по капитальному ремонту дома, — уточнил чиновник.
График восстановительных работ обнародуют в ближайшее время, тогда же жильцам скажут, когда они смогут заселяться в свои квартиры. Барановский рассказал, что все жильцы третьего подъезда расселены и с каждым проводят индивидуальную работу, оказывая все виды помощи.
— Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риски, которые тревожат людей, — констатировал и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
Напомним, 17 декабря МЧС сообщило о вспышке газа в многоэтажном доме в Гомеле. Тогда информировали, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших. Позже при разборе дома нашли тело погибшей женщины.
Спустя время власти Гомеля приняли решение по многоэтажному дому пострадавшему от взрыва газа: часть этажей демонтировали, решив их отстроить заново.
И недавно ОНТ показало, как выглядит после демонтажа пяти этажей аварийный дом в Гомеле.
