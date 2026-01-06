В Волгограде разработают новые методы для выявления опасных астероидов

По словам Коваленко, благодаря такому подходу, совмещенному с традиционной технологией построения изображения в картинной плоскости, можно будет получить трехмерное изображение небесного тела и определить его геометрические характеристики. В мире в настоящее время нет аналогов подобного метода получения изображения космических тел. В рамках исследования, поддержанного Российским научным фондом, ученые также изучают, насколько далеко можно раздвинуть горизонты радиолокационной астрономии при современных возможностях техники для увеличения дальности зондирования астероидов.