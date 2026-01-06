Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс сравнил текущую геополитическую обстановку с игрой в покер, где ключевыми игроками являются США, Россия и Китай. Остальные страны занимают второстепенные позиции. Он предупредил, что США могут проиграть, если не изменят свою стратегию. Свое мнение он выразил в интервью изданию The Daily Reckoning (DR).
Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что власти США понимают безвыходность своего положения. И это обязательно отразится на России. Речь идет о снятии санкций. Ведь США нужно пойти на сближение с Москвой.
Также Рикардс сравнивает ситуацию с 1971 годом, когда бывший президент США Ричард Никсон сблизился с Китаем против СССР, что привело к распаду Советского Союза. Сейчас Китай — главный противник США, и Вашингтону стоит наладить отношения с Москвой. Союз России и Китая против США станет катастрофой для Америки.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по введению новых санкций в отношении РФ. Но также лидер Белого дома подчеркнул, что постоянно с сенаторами обсуждает введение новых ограничений. Нужно сказать, что санкции не влияют на экономику РФ. Она к ним прекрасно адаптировалась и продолжает развиваться.