Кардиолог перечислила возможные причины одышки

Часто возникающая одышка может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о повышенных рисках инфаркта или инсульта. Об этом сообщила 6 января врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева в интервью «Газете.Ru».

Источник: Freepik.com/CC0

«Сердце обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям. Если эта функция нарушается, организм начинает испытывать кислородное голодание, что и проявляется чувством нехватки воздуха. Подобный симптом может указывать на сердечную недостаточность, нарушения ритма или ишемическую болезнь сердца», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что без своевременного лечения такие сбои в работе сердечно-сосудистой системы чреваты серьезными последствиями, вплоть до инфаркта и инсульта.

Кроме того, одышка может оказаться симптомом проблем с дыхательной системой.

«Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония часто сопровождаются затрудненным дыханием. При отсутствии лечения такие заболевания могут прогрессировать и значительно ухудшить общее состояние пациента», — пояснила Золотарева.

Она подчеркнула, что помимо физических болезней одышку могут вызывать и различные психологические проблемы, например панические атаки.

Одышка — это не просто временный дискомфорт, а важный сигнал, который подает организм. При появлении этого симптома необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, так как ранняя диагностика может сыграть решающую роль в сохранении здоровья и жизни", — заключила специалист.

Ранее, 3 января, в журнале Medical Xpress сообщили, что в период рождественских и новогодних праздников риск сердечных приступов заметно возрастает из-за переедания, употребления алкоголя, эмоционального напряжения и холодной погоды.