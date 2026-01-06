Овечкин забил 914-й гол из своей зоны, сделав дубль, у белоруса Протаса — травма

Капитан «Вашингтона» забросил 913-й и 914-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ, а с учетом плей-офф — 990-й и 991-й. По этому показателю у Уэйна Гретцки — 1016 голов. Кроме того, Овечкин сделал 182-й дубль в чемпионатах и забил 69-й гол в пустые ворота, обновив рекорд лиги. А еще он повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам с учетом плей-офф — 151. Всего в 43 играх текущего сезона Овечкин набрал 36 (17+19) очков.