Овечкин забил 914-й гол из своей зоны, сделав дубль, у белоруса Протаса — травма

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своем льду «Анахайм Майти Дакс» со счетом 7:4, а Александр Овечкин сделал дубль.
Матч оказался богатым на события: 11 голов, две драки, два буллита… Во втором периоде «Вашингтон» повел 4:1 благодаря хет-трику Джастина Сурдифа и голу Райана Леонарда. А пятый гол на 9-й минуте забил Александр Овечкин. Кистевой бросок из его «офиса» — левого круга вбрасывания — был неотразим — 5:1.
Однако «Анахайм» вернулся в игру после голов Киллорна, Трубы и Сенника — 5:4. В нервной концовке, когда гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, по голу в пустые ворота забили Джон Карлсон и Александр Овечкин (из своей зоны) — 7:4.
Капитан «Вашингтона» забросил 913-й и 914-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ, а с учетом плей-офф — 990-й и 991-й. По этому показателю у Уэйна Гретцки — 1016 голов. Кроме того, Овечкин сделал 182-й дубль в чемпионатах и забил 69-й гол в пустые ворота, обновив рекорд лиги. А еще он повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам с учетом плей-офф — 151. Всего в 43 играх текущего сезона Овечкин набрал 36 (17+19) очков.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас из-за травмы пропустил второй матч подряд. Но его возвращение ожидается уже в ближайшее время.
