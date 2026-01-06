Ричмонд
В Омской области в 2026 году отремонтируют 40 образовательных учреждений

Капитальный ремонт коснется школ, детских садов и колледжей в 14 районах и двух городах региона.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Омской области пройдет масштабная модернизация системы образования: запланирован капитальный ремонт 25 школ, 6 детских садов и 9 зданий колледжей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Работы будут выполнены в рамках президентской программы по модернизации образовательной инфраструктуры при поддержке Президента России Владимира Путина. Обновление затронет учреждения не только в Омске, но и в муниципалитетах по всей области — в Горьковском, Москаленском, Тюкалинском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Саргатском, Шербакульском, Черлакском, Нововаршавском и Седельниковском районах, а также в городах Тара и Калачинск.

Кроме того, как отметил глава региона, в новом году продолжится реконструкция детских оздоровительных лагерей. Губернатор подчеркнул, что особое внимание будет уделено контролю за качеством и соблюдением сроков выполнения всех ремонтных работ.

