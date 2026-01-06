В Омской области в 2026 году отремонтируют 40 образовательных учреждений

Работы будут выполнены в рамках президентской программы по модернизации образовательной инфраструктуры при поддержке Президента России Владимира Путина. Обновление затронет учреждения не только в Омске, но и в муниципалитетах по всей области — в Горьковском, Москаленском, Тюкалинском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Саргатском, Шербакульском, Черлакском, Нововаршавском и Седельниковском районах, а также в городах Тара и Калачинск.