Топ-5 главных новостей в Молдове 6 января 2026: Любой человек теперь может отобрать наследство у жителя Молдовы — поправки к закону; гражданам Молдовы надо платить за ночь в Бухаресте по 2 евро; тревога &

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 6 января 2026:
1. Любой человек теперь может отобрать наследство у гражданина Молдовы и даже засудить его, а дети уже не первые в очереди: Что еще нужно знать о поправках к закону.
2. Как-то не по-братски: Граждане Молдовы за каждую ночь, проведённую в Бухаресте, должны дополнительно заплатить по 2 евро — иначе огромный штраф.
3. Десятки жителей Кишинева рискуют жизнью из-за возведения «пентхауса» на «хрущёвке»: Пятиэтажный дом уже дал трещины.
4. Снег снова стал для Молдовы неожиданностью и катастрофой: Десятки ДТП из-за машин на летней резине, перевернутые автомобили и фуры, импотентность дорожных служб.
5. Цены, которые шокировали жителей Молдовы: Скумбрия — 360 леев за кг, яйца — по 50 за десяток, недвижимость — дороже, чем в Париже — эти и другие антирекорды года.
