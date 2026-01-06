Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 6 января 2026:

1. Любой человек теперь может отобрать наследство у гражданина Молдовы и даже засудить его, а дети уже не первые в очереди: Что еще нужно знать о поправках к закону.

2. Как-то не по-братски: Граждане Молдовы за каждую ночь, проведённую в Бухаресте, должны дополнительно заплатить по 2 евро — иначе огромный штраф.

3. Десятки жителей Кишинева рискуют жизнью из-за возведения «пентхауса» на «хрущёвке»: Пятиэтажный дом уже дал трещины.

4. Снег снова стал для Молдовы неожиданностью и катастрофой: Десятки ДТП из-за машин на летней резине, перевернутые автомобили и фуры, импотентность дорожных служб.

5. Цены, которые шокировали жителей Молдовы: Скумбрия — 360 леев за кг, яйца — по 50 за десяток, недвижимость — дороже, чем в Париже — эти и другие антирекорды года.

