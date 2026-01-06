Шнайдер на турнире WTA выиграла матч со сменившей гражданство Потаповой

21-летняя Шнайдер находится на 21-м месте в рейтинге WTA. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Теннисистка в паре также является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2025 и Открытый чемпионат Франции — 2025).