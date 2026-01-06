Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер на турнире WTA выиграла матч со сменившей гражданство Потаповой

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла матч второго круга турнира WTA со сменившей спортивное гражданство Анастасией Потаповой.

Источник: Аргументы и факты

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. В следующем круге Шнайдер сыграет с американкой Мэдисон Киз.

21-летняя Шнайдер находится на 21-м месте в рейтинге WTA. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Теннисистка в паре также является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2025 и Открытый чемпионат Франции — 2025).

24-летняя Потапова, ранее выступавшая за Россию, в декабре решила сменить спортивное гражданство на австрийское. Она занимает 55-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство на армянское.