Шнайдер на турнире WTA выиграла матч со сменившей гражданство Потаповой

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. В следующем круге Шнайдер сыграет с американкой Мэдисон Киз.
21-летняя Шнайдер находится на 21-м месте в рейтинге WTA. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Теннисистка в паре также является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2025 и Открытый чемпионат Франции — 2025).
24-летняя Потапова, ранее выступавшая за Россию, в декабре решила сменить спортивное гражданство на австрийское. Она занимает 55-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство на армянское.