Продлены ограничения движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

По данным экстренных ведомств, из-за снегопада и низовой метели для грузовых машин и пассажирского транспорта (автобусы и маршрутные такси) закрыт проезд по дороге Верхний Сарабиль — Кувандык с 71 км по 104 км в Зианчуринском районе республики. Ограничение будет действовать до 12:00 6 января 2026 года.