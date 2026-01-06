Продлены ограничения движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

В Башкирии со вчерашнего вечера продолжают действовать ограничения для движения по федеральным трассам и региональным автодорогам.
По данным экстренных ведомств, из-за снегопада и низовой метели для грузовых машин и пассажирского транспорта (автобусы и маршрутные такси) закрыт проезд по дороге Верхний Сарабиль — Кувандык с 71 км по 104 км в Зианчуринском районе республики. Ограничение будет действовать до 12:00 6 января 2026 года.
По данным МЧС по Башкирии ограничения движения на участке Уфа — Инзер — Белорецк с 67 км по 204 км продлено до 13.00 6 января.
Кроме того, в экстренных службах рано утром сообщили, что на всей территории Башкирии объявлена беспилотная опасность, а аэропорт «Уфа» временно не отправляет и не принимает воздушные суда.
