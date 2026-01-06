Ричмонд
Жителям Ростова рассказали, как будет работать транспорт на Рождество

В Рождество Христово общественный транспорт Ростова будет курсировать до 4 часов утра.

Источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт Ростова-на-Дону в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2026 года, будет работать до 4 часов утра. Об этом ранее рассказали в городской администрации.

Движение автобусов № 8, 49, 65а и 75 организуют до Центрального рынка.

С 22 часов 6 января до 18 часов 7 января трамваи № 1 и 4 должны курсировать по улице Максима Горького от проспекта Буденновского до проспекта Театрального, а затем по своим обычным маршрутам.

Напомним, в ночь на Рождество Христово православные верующие соберутся в 56 храмах донской столицы. На сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали расписание праздничных богослужений.

