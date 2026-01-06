В России с 9 января намерены штрафовать за тонировку на любых машинах

Автовладельцев начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах. Соответствующий закон Российской Федерации вступит в силу в эту пятницу, 9 января. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Штраф за нарушение правил допустимой тонировки на данный момент составляет 500 рублей.
«Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те, которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», — сказал он.
По словам Машарова, ранее применялся Технический регламент Таможенного союза для регулирования в этой сфере. В нем были прописаны правила тонировки стекол транспортных средств. При этом он не распространялся на машины, ввезенных из стран, которые не входят в Таможенный союз.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для водителей автомобилей с тонировкой, которая не соответствует нормам. Закон касается в первую очередь транспортных средств, которые находятся в России не больше шести месяцев под особым таможенным режимом.
Напомним, в Российской Федерации действует запрет на сильное затемнение автомобильных стекол. Сотрудник ГАИ рассказал, что обилие тонированных автомобилей в России связано с небольшим размером штрафных санкций.
Также лидер российского государства подписал документ, который ужесточает наказание за неправильную перевозку детей. Соответствующие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Сайт KP.RU ранее писал о допустимых нормах тонировки автомобилей на 2026 год. Как ой штраф можно получить за тонированный автомобиль и как его обжаловать — читайте в материале.