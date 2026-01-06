Врачи ХМАО раскрыли, что чаще всего болело у жителей округа в первые дни нового года

Боль в животе стала самой частой причиной обращения жителей ХМАО к врачам в новогодние праздники.
В первые дни Нового года жители ХМАО чаще всего обращались к врачам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: холециститом, колитом, гастритом и аппендицитом. Врачи Няганской окружной больницы отметили, что первая неделя Нового года обошлась без тяжелых травм и ожогов от пиротехники.
«В праздничные дни часто поступают пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как холецистит, колит, гастрит и аппендицит. Этот Новый год в Нягани прошел без травм, связанных с использованием пиротехники, серьезных дорожно-транспортных происшествий и случаев хулиганства», — сообщил Депздрав ХМАО на официальном сайте.
В первый день 2026 года в Няганскую окружную больницу обратились 60 пациентов, среди которых было 12 детей. Почти 20 человек остались для дальнейшего лечения. Врачи провели две срочные операции на сердце и три — по удалению аппендикса.
