Врачи ХМАО раскрыли, что чаще всего болело у жителей округа в первые дни нового года

Боль в животе стала самой частой причиной обращения жителей ХМАО к врачам в новогодние праздники.

В первые дни Нового года жители ХМАО чаще всего обращались к врачам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: холециститом, колитом, гастритом и аппендицитом. Врачи Няганской окружной больницы отметили, что первая неделя Нового года обошлась без тяжелых травм и ожогов от пиротехники.

«В праздничные дни часто поступают пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как холецистит, колит, гастрит и аппендицит. Этот Новый год в Нягани прошел без травм, связанных с использованием пиротехники, серьезных дорожно-транспортных происшествий и случаев хулиганства», — сообщил Депздрав ХМАО на официальном сайте.

В первый день 2026 года в Няганскую окружную больницу обратились 60 пациентов, среди которых было 12 детей. Почти 20 человек остались для дальнейшего лечения. Врачи провели две срочные операции на сердце и три — по удалению аппендикса.

Ранее URA.RU писало, что Сургутская станция скорой медицинской помощи (ХМАО) в 2025 году существенно усилила кадровый состав. Медучреждение приняло на работу более 60 новых специалистов.