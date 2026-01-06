В текущем году свои посты покинут лидеры трех европейских стран, финансирующих продолжение военного конфликта на Украине. Об этом заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
— Опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех государствах, как бы странно это не прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти, — сказал Уилкерсон на своем YouTube-канале.
Полковник добавил, что продолжение украинского конфликта разрушительно для Евросоюза.
До этого в СМИ появилась информация, что в следующем году президентом Украины станет экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который в настоящее время исполняет обязанности посла Украины в Великобритании.
По данным журналистов, он готовится покинуть свою должность и вернуться в Киев. Так, Залужный озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько недель назад, когда находился в Киеве. При этом Владимира Зеленского ждут большие трудности в 2026 году — причиной может стать давление на фоне отсутствия выборов.