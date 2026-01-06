Белоруска Соболенко разгромила испанку Букшу в Брисбене за рекордные 47 минут

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко беспощадно обошлась с 50-й ракеткой из Испании Кристиной Букшей, обыграв ее во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счетом 6:0, 6:1.
Матч продолжался лишь 47 минут, а это значит, что Арина повторила свою самую быструю победу в карьере. За игру Арина сделала 4 эйса и 5 брейков. Защиту титула в Брисбене Соболенко продолжит матчем, соперник в котором определится в поединке румынки Сораны Кырсти и Аленой Остапенко из Латвии. Кроме того, Соболенко продолжит выступления в паре с испанкой Паулой Бадосой.
Прочитайте, что Арина Соболенко рассказала о своей личной жизни: «Важно оставлять некоторые вещи в тайне».