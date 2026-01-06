Прокуратура Нязепетровского района заставила пересчитать зарплату учителям

Прокуратура Нязепетровского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников МКОУ «Шемахинская СОШ» при начислении и выплате педагогам заработной платы. Как сообщает пресс-служба областного надзорного органа, в соответствии с требованиями трудового законодательства в заработную плату педагогического работника, не превышающую минимального размера оплаты труда, не могут включаться выплаты компенсационного характера за выполнение дополнительной работы, такой как классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, руководство методическими объединениями и др.
«Такие выплаты предоставляются отдельно, сверх минимального размера оплаты труда. Указанные требования закона нарушены, поскольку компенсации выплачивались педагогическим работникам для обеспечения минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента 25806 рублей)», — говорится в сообщении.
Педагогическим работникам школы произведен перерасчет оплаты труда, с выплатой недоплаченных сумм. С января 2026 года структура заработной платы будет пересмотрена во всех образовательных организациях округа.