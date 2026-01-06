Пресс-секретарь Эйсмонт передала подарки от Лукашенко малышам, родившимся первыми в 2026 году

Первые малыши, родившиеся в новом году, получили подарки от президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказали в сюжете на «Беларусь 1».
«Комсомолка» писала, что первыми родившимися детьми в 2026 году стали девочки из Сенно, Лиды и Витебска и мальчик из Гродно.
Всего же в первый день 2026 года на свет появились 76 новых белорусов. По доброй традиции семьи новорожденных получают поздравления и подарки от белорусского президента.
В Минске первый ребенок появился в роддоме 6-й городской клинической больницы. Малышку, родившуюся в семье второй, назвали Аней. С подарками от главы государства прямо в родильный дом приехали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр здравоохранения Александр Ходжаев и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
— Нет для президента лучших новостей, чем новости о том, что в наших счастливых белорусских семьях у таких красивых и счастливых мам рождаются здоровые малыши, — поздравила семьи пресс-секретарь белорусского лидера.
В подарок от белорусского лидера были переданы комплекты принадлежностей для новорожденных.
Ранее Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в первые часы 2026 года.
Еще пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт предупредила белорусов, что на 2026 год «всем нам нужно приготовиться».
Между тем власти решили, как будут реконструировать многоэтажку, пострадавшую при вспышке газа в Гомеле: «Восстановление в два этапа и в сжатые сроки».
Тем временем Минтруда сообщило, что в Беларуси на выплату пенсий одной категории направят 6 млрд рублей.