Погода потенциально опасна: синоптики предупредили тюменцев

Штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра объявлено в Тюменской области 6 января. Погоду назвали потенциально опасной. Об этом сообщается на сайте областного филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Тюменцев ждет ветренный день.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, 6 января: ветер южный, с переходом на западный, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщают метеорологи.

Подобная ситуация продлится до 23:00 сегодняшнего дня. По данным «Гисметео» непосредственно в Тюмени порывы будут достигать 10 метров в секунду.